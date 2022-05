Lo condenaron a 14 años de cárcel a pesar que el acusador se retractó y pidió perdón

Miguel Villanueva Paz cumple una condena de 14 años de prisión por su presunta participación en el robo de la agencia del Banco de Crédito del Perú, ubicada en la cuadra 12 de la avenida Venezuela, en Breña. El tribunal que castigó a Villanueva se basó en una declaración inicial del vigilante del local bancario, Ysaías Canales Chávez, quien señaló que Villanueva filtró información a los delincuentes sobre el momento en que se trasladaba dinero efectivo de la bóveda a los cajeros automáticos. Pero durante el juicio oral, Canales se retractó, aseguró que fue presionado por la policía para señalar a Villanueva, y en una confrontación con este, le pidió perdón.

“¿En qué consistió la participación de Miguel Villanueva Paz?”, preguntaron al vigilante Ysaías Canales ante la presencia de la jueza Avigaíl Culquicocha y la fiscal Jenny Minaya.

“El señor (Miguel Villanueva) no tiene nada que ver en esto”, respondió el agente de seguridad.

“¿Cómo se enteró que Miguel Villanueva trabajaba en el banco?”, siguió el interrogatorio.

“Cuando fui intervenido, en la Dinincri (Dirección de Investigación Criminal), eso fue lo que me dijeron. La policía fue quien me presionó y coaccionó para decir eso”, contestó Ysaías Canales.

El vigilante del banco Ysaías Canales afirma que la policía lo presionó para acusar a Miguel Villanueva. Foto: difusión

En la sentencia de 14 años por el delito de robo agravado, el tribunal indicó que la policía exhibió a Ysaías Canales varias fotografías para que identificara quién era Miguel Villanueva. Y que el vigilante lo reconoció positivamente. Sin embargo, Ysaías Canales relató otra historia a la jueza Culquicocha y a la fiscal Minaya, ante la presencia del mismo Miguel Villanueva:

“En la Dinincri me enseñaron la foto, pero al señor (Miguel Villanueva), yo no lo conocía”, afirmó Ysaías Canales.

No obstante la rectificación del vigilante Ysaías Canales -a quien se atribuye haber estado confabulado con los delincuentes-, el 30 de diciembre de 2019, la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel condenó a Miguel Villanueva Paz a 14 años de cárcel, como coautor del robo de 550 mil soles de la agencia del BCP de Breña, el 23 de junio de 2018. El tribunal se fundamentó en un testimonio que sabía había sido rectificado formalmente.

El próximo 20 de mayo, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema verá el recurso de nulidad que ha interpuesto la defensa de Miguel Villanueva, con el propósito de demostrar que el tribunal que lo condenó pasó por alto numerosa evidencia que pone en duda su participación en el atraco.

Ysaías reitera que no conoce a Miguel Villanueva. Foto: difusión

Sin evidencias

El tribunal que sentenció a Miguel Villanueva le imputa que, como “supervisor” de agencia bancaria, estaba al tanto sobre los horarios del llenado de dinero de los cajeros automáticos, información que supuestamente filtró a los ladrones.

“El acusado Miguel Villanueva Paz, por su cargo de promotor de servicio, y por el correo que se le envía, es que tuvo la información del llenado del cajero”, concluyó el tribunal. Resulta, sin embargo, que el BCP informó oficialmente al tribunal que Villanueva no era “supervisor” cuando ocurrieron los hechos.

El 3 de diciembre de 2019, el presidente del tribunal, Jorge Egoavil, solicitó al BCP que informara sobre el cargo que tenía asignado Miguel Villanueva. Casi dos semanas después, el 16 de diciembre del mismo año, el BCP respondió al magistrado Egoavil que Villanueva se desempeñaba como “ejecutivo de Banca Pyme”, y no como supervisor. Gran diferencia.

El BCP informa al tribunal informa que Miguel Villanueva es ejecutivo de Banca Pyme, y no supervisor de operaciones. Foto: difusión

El BCP indicó que Villanueva no tenía entre sus funciones asegurar “el abastecimiento y desabastecimiento de cajero, según correo de instrucción del área de cajeros”. El trabajo de Villanueva como ejecutivo de Banca Pyme, consistía en “planificar la gestión comercial y de riesgos de los clientes”. No estaba relacionado con el llenado de los cajeros automáticos. ¿Por qué el tribunal no tomó en cuenta la información del BCP? Muy probablemente porque contradecía la decisión de los magistrados Jorge Egoavil, Carlos Ventura y Carlos Escobar.

No estaba muerto

Además, el BCP informó al tribunal que los empleados del banco reciben un “correo de instrucción” anunciando el llenado de los cajeros automáticos. Un correo automático que nunca se demostró que llegó a Miguel Villanueva, ni durante el juicio ni en la sentencia se prueba que Villanueva recibió el correo con la información que presuntamente luego entregó a los ladrones para que asaltara la agencia de Breña.

En la sentencia de la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel que condenó a Miguel Villanueva Paz a 14 años de cárcel, no se prueba que Miguel Villanueva entregó la información a los delincuentes, tampoco se acredita ningún testimonio. Además, los atracadores durante el juicio manifestaron que no lo conocían.

El tribunal sólo repite la declaración del vigilante Ysaías Canales Chávez, del 11 de octubre de 2018. Sin embargo, convenientemente dejó de lado que el 26 de junio de ese año, Canales no mencionó a Villanueva cuando declaró ante la policía. Tampoco dió cuenta que el 30 de octubre de 2018, durante una confrontación con Villanueva, Canales ratificó que no lo conocía. Además, el 25 de septiembre de 2019, durante el juicio oral, Canales insistió que no sabía nada de Miguel Villanueva. Es más, el vigilante, como consta en actas, llegó a decir: “Que me perdone el señor Villanueva por haberlo metido en esto, y por haberle hecho caso a la policía”, en alusión a que lo indujeron a incriminar a Miguel Villanueva Paz.

Los hechos descritos demuestran que el tribunal que condenó a Villanueva carecía de sustento probatorio irrebatible, por lo que la defensa de este ha recurrido a la Corte Suprema.

Por si fueran pocas las incongruencias señaladas, el tribunal sentenció a Miguel Villanueva por su presunta intervención en el atraco a la agencia del BCP de la avenida Venezuela, en Breña, en el que un disparo de los delincuentes “impactó en el tórax del agraviado (Adrián León Chuchuya), (lo) que le causó la muerte”. Pero León no murió, incluso se presentó a declarar ante el tribunal, citado por los mismos magistrados que luego firmarían la sentencia contra Villanueva.