Puno: joven fingió su secuestro para pedir rescate a su familia en Juliaca

Walter C. P. (21) planeó adueñarse del dinero de su familia simulando su propio secuestro. Su coartada quedó al descubierto por su propia confesión.

Raúl C. A.(46), padre del supuesto secuestrado, acudió a la División de Investigación Criminal de Juliaca. Denunció que el 08 de mayo recibió del celular de su hijo un video por WhatsApp, del supuesto rapto.

En las imágenes vio a Walter reducido y se escuchaba la voz de un extranjero pidiendo un rescate de S/ 7 000 El dinero debía ser entregado el 09 de mayo a las 08:00 am en el centro comercial de Juliaca.

A las 06:50 am del lunes, Walter C. P. , el supuesto secuestrado, se presentó a la División de Investigación Criminal. Alegó que un grupo de venezolanos lo dejaron en libertad porque no pagaron su rescate y decidieron liberarlo. Lo raro es que tenía todas sus cosas.