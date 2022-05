Padrastro abusó de una mujer hace 7 años y ahora ella pide su liberación

En el 2015, una adolescente de 12 años denunció a su padrastro por el delito de violación sexual. El hombre fue sentenciado a cadena perpetua; sin embargo, ahora, siete años más tarde, la denunciante asegura que lo hizo debido al abuso físico y psicológico constante que recibían ella y su madre por parte del agresor.

Actualmente, la mujer pide a las autoridades que puedan revisar su testimonio y dejen en libertad al sentenciado. “En 2015, denuncié a mi padrastro por violación y llegué hasta ese punto porque la convivencia con mi mamá era pésima. Agredía a mi mamá y a mí de manera física y psicológicamente”, declaró a La República.

Argumentó que, la última vez que su mamá y el agresor estuvieron juntos, el sujeto llegó a golpearla muy fuerte, por lo que vio la oportunidad de mentir y darle un escarmiento.

“Pensé que no iba a llegar a nada fuerte. Tengo bastante tiempo así (solicitando que revisen el expediente), porque no quería hacerle este tipo de daño. Quisiera que tengan en cuenta este caso y me den la oportunidad de poder explicar cómo lo hice y mis motivos. Todo fue una mentira y no quiero que continúe. He intentado solucionarlo desde los 17 años, pero no me han tenido en cuenta”, señaló la mujer.

Según la víctima, se ha tratado de asesorar y cuando logran ver el caso, no le dan importancia. Es importante mencionar que, el agresor lleva años preso cumpliendo con la condena impuesta. El expediente del caso es el 588-2016 y fue tomada por la Segunda Sala de Apelaciones de Justicia de Lambayeque.

