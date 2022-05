Conoce a las 14 escolares de Lima, Cusco y Arequipa que representarán al Perú en la NASA

El sueño de 14 escolares está a punto de cumplirse, ya que conocerán las instalaciones de la NASA, en Estados Unidos. Alessia Paredes, Kayla Zevallos y otras estudiantes más formarán parte de la primera tripulación de niñas peruanas que viajarán al Centro Espacial de Houston.

Esta gran oportunidad se logró luego de que la fundación colombiana She Is firmase un convenio con el Space Center de la NASA en 2021. Tras ello, decidieron ampliar esta experiencia con menores de otros países como Ecuador, Costa Rica y Perú.

Este 2022, se ha logrado lanzar el programa “Ella es Astronauta”, en Perú, por lo que muchas accedieron a esta primera misión tras su participación. Alessia Paredes es una de las escolares que obtuvo ello y se encuentra muy emocionada.

“Todavía no lo creo. Mientras hacía la tarea, mis padres me dieron la noticia. Viajar a la NASA es una manera de agradecer a mi abuelita por todo el esfuerzo que hizo. Siempre me cuidó y andamos juntas a todos lados. Ella no pudo culminar sus estudios porque se casó muy joven y tuvo sus hijos. Sin embargo, es mi mayor inspiración para nunca rendirme”, explicó, en diálogo con Andina.

Alessia cursa actualmente el cuarto de secundaria en el colegio Ricardo Bentín del Rímac y cuenta que fue animada por su propia hermana a postular a la convocatoria.

“ Yo no lo veía tan lejano porque Alessia reunía todos los requisitos. Antes también había participado en el programa ‘Women Can Do’, que tiene el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, para fortalecer el liderazgo y las habilidades STEM de las niñas ”, dijo.

Ella junto con otras de sus compañeras ahora serán capacitadas en temas de la carrera STEM, emprendimiento social, empoderamiento femenino, desarrollo sostenible y tecnología e innovación. Sus talleres ya iniciaron el 2 de mayo, para que pronto acudan a visitar a la NASA por cinco días.

Kayla Zevallos es otra de los menores que alcanzó ser parte de este programa. Ella es parte del colegio Mercedes Cabello de Carbonera y postuló gracias a la difusión que hubo mediante la televisión. Por meses, guardo su postulación en secreto hasta que accedió.

“Estoy muy feliz porque iré a mis 15 años. Sé que voy a aprender mucho y descubriré muchas cosas (...). Vamos a animar a más niñas. Esta es la primera misión pero vendrán muchas más. Dejaremos el nombre del Perú en alto en el Space Center de la NASA”, manifestó.

Asimismo, la adolescente participa en debates MUN, en los cuales los estudiantes simulan ser parlamentarios de la ONU.

“Participar en debates te da mucho análisis critico, discutimos muchos temas como política, temas sociales, brecha de género, etc. Vamos a diferentes conferencias. El año pasado, yo era la única escolar y me enfrenté a los universitarios en debate y gané. Es una competencia amical y te llena de mucho conocimiento”, indicó.

Por último, la menor pidió a todas las mujeres que aman esta rama a no olvidarse de perseguir su objetivo.