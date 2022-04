Familia queda en quiebra tras sufrir robo de juegos acuáticos que alquilaban en la playa

En Chorrillos, una familia denunció que delincuentes ingresaron a su cochera para robar los equipos acuáticos que alquilaban en la playa, además de dos cuatrimotos y una camioneta que usaban para transportar su emprendimiento.

Ahora, los propietarios señalan que se han quedado en bancarrota debido a que compraron los equipos con un préstamo del banco.

“Nosotros somos personas humildes, en el tiempo de la pandemia nos reinventamos para salir adelante, pedimos un préstamo al banco para comprar las motos y el flyboard, lo dejamos en la cochera y estos rateros han venido y se han llevado todas nuestras herramientas de trabajo. Prácticamente nos hemos quedado en la ruina, no tenemos cómo pagar al banco”, lamentó uno de los afectados.

Además, el adulto mayor señaló que él y su familia tuvieron que hipotecar su vivienda para solventar la cuantiosa inversión.

“Pido que, si alguien ve algo, no duden en llamarme y yo lo voy a recompensar, los instrumentos no son comerciables tan fácilmente, se van a un solo sector, si alguien lo ve en venta en páginas web, no duden en dar aviso”, continuó.

Por otro lado, las víctimas del robo solicitaron a la municipalidad de Chorrillos las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en el momento de la sustracción en su domicilio.

“A veces, cuando vas a pedir las cámaras para cualquier cosa, no te lo brindan así de fácil, te piden documentos, papeles y tantas cosas, queremos recuperar los materiales, son valiosos y estamos endeudados con el banco. Hay uno de los juegos acuáticos que todavía se debe, los afectados, que son mi hija y mi yerno, están miedosos de represalias, estamos angustiados”, finalizó.