Comuneros de Chila Chambilla y Chila Pucara esperan la anulación de concesión minera

Tras agotar todas las instancias pertinentes en Puno, los dirigentes de las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucara, del distrito de Juli, en la provincia de Chucuito, llegaron a Lima para exigir que se anule la concesión minera de 2.000 hectáreas otorgadas en el año 2005 sin aplicar el derecho a la consulta previa que tienen las comunidades indígenas.

Durante el último jueves 28 de abril, fueron recibidos en el Ministerio de Energía y Minas por Robinson Barreto, a quien detallaron la situación que se vive en ambas comunidades y, principalmente, la postura irrenunciable de los pobladores en su lucha por la anulación de la concesión entregada inicialmente a Cal y Cemento Sur S.A..

En esta cita, se acordó que en la tercera semana de mayo, representantes de Energía y Minas se trasladarán hasta Chila Chambilla y Chila Pucara para entregar un informe sobre la nulidad de las 2.000 hectáreas de concesión minera en predios comunales.

“La demanda de la población es la anulación de dicha concesión. Por eso es que presentaron una acción de amparo ante Tribunal Constitucional por omisión al derecho a la consulta previa, pero esta instancia resolvió que la consulta previa no está en la Constitución, no es un derecho fundamental y por tanto no es protegido por una acción de amparo; sin embargo, esta sentencia no es vinculante, para que lo sea debe existir tres sentencias similares. De ahí que en el Ministerio de Energía y Minas hemos señalado que este fallo no se puede aplicar”, explicó a La República Vito Calderón, abogado de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, que acompaña a las dos comunidades.

El asesor legal también refirió que cuando el caso estaba judicializado mediante el proceso constitucional de acción de amparo, la concesión fue transferida en el año 2016 a la empresa Kuskalla Mining Company S.A., actual titular de las 2.000 hectáreas de concesión, 1.000 hectáreas en cada comunidad.

Al respecto, el presidente de la comunidad campesina de Chila Pucara, Martín Perca, dijo que estarán pendientes del arribo de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas a sus comunidades llevándoles el informe favorable a la exigencia de la población.

“Cada comunidad tiene 700 a 800 comuneros. En esos terrenos hay parcelas que no alcanza para todos, la gente vive de sus chacras y de sus ganados. Dónde vamos a vivir si se entregan esas concesiones, nuestros animales morirán. Sin consultarnos habían concesionado. No vamos a permitir ninguna concesión, tenemos que pararnos y luchar hasta el final. Nadie puede entrar, es como nuestra casa”, sostiene Martín Perca.

Posible Aymarazo

El presidente de Chila Chambilla, José Layme, fue rotundo al manifestar que si en la tercera semana de mayo no tienen un resultado favorable por parte de Energía y Minas, las comunidades se levantarán emulando el Aymarazo de mayo del 2011.

“Si no tenemos un resultado favorable, estaremos entrando a un segundo Aymarazo en la región Puno, porque todos están muy dolidos. Los comuneros no queremos minería, nosotros vivimos de la ganadería, de la agricultura y cuando entren estas actividades mineras prácticamente va haber una tremenda contaminación, esa es la indignación de la comunidad, yo traigo las palabras de mis hermanos comuneros”, afirmó José Layme.