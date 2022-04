Apurímac: periodista de La República fue intervenido irregularmente por la Policía de Challhuahuacho

Raúl Cabre ra, enviado especial de La República, fue detenido arbitrariamente por la Policía en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac) mientras realizaba la cobertura del desalojo de los comuneros de Fuerabamba de propiedad de la empresa MMG Las Bambas.

Su última comunicación con nuestro medio de comunicación fue al mediodía, desde entonces se perdió contacto con él. Recién a las 5:30 p. m., Cabrera dio razón de su paradero.

Contó por un mensaje de voz que la Policía lo detuvo pese a su identificación de periodista. “Me han intervenido de la Policía a pesar que me he identificado, me quitaron los equipos (…)Si mando solo este mensaje es porque solo me han permitido un rato, no me dejan hablar”, dijo.

Por el momento, no se conoce la ubicación de Cabrera. En la comisaría de Challhuahuacho indican no tener detenidos periodistas. Intentamos comunicarnos con la Región Policial de Apurímac, a cargo de la operación policial, pero no contestan. Algunas fuentes nos indican que por el momento su nombre no figura como detenido.