Migraciones EN VIVO: personas se amanecen y realizan largas colas para tramitar pasaporte

Migraciones: Personas siguen formando largas colas de varias cuadras para obtener pasaporte

Pese a que la situación se regularizó, decenas de personas continúan formando largas colas. Algunos de ellos se amanecieron para no perder su lugar y optaron por dormir en la vereda o en asientos.

En un reporte de TV Perú, una joven indicó que son muchas personas en la misma situación.

“He pasado la noche acá, desde las 8 de la noche del martes. Ayer hice mi cola y no me pudieron atender por el tema de las horas, tenía que ser 48 horas antes del vuelo, y así como yo hay varias personas ahora que han tenido que regresar y pasar la noche nuevamente acá. Mi vuelo es el jueves a las 11 de la noche, dentro de las 48 horas, ya no tendría que haber ningún inconveniente”, señaló.