Beca 18: conoce AQUÍ a los 1.976 seleccionados de esta primera etapa

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación dio a conocer la lista de los primeros 1.976 ganadores del concurso Beca 18, convocatoria 2022. Todos ellos tienen el plazo del 28 de marzo hasta el 5 de abril para aceptar la beca, que les permitirá estudiar una carrera con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano.

Beca 18: Cómo ubica la lista de seleccionados

Después de ingresar a la web de Beca 18 (www.pronabec.gob.pe/beca-18) aparecerá en la ventana el mensaje “Lista de seleccionados del primer momento de postulación”. Esto se subdivide en varias modalidades que presentamos a continuación:

Seleccionados modalidad ordinaria ( AQUÍ

Seleccionados modalidad CNA y PA ( AQU Í)

Seleccionados modalidad Repared ( AQUÍ

Seleccionados modalidad FF.AA. ( AQUÍ

Seleccionados modalidad Albergue ( AQUÍ

Seleccionados modalidad VRAEM ( AQUÍ

Seleccionados modalidad Huallaga ( AQUÍ

Seleccionados modalidad EIB ( AQUÍ

En esta misma ventana también se muestra la lista de No seleccionados (AQUÍ) y Lista de No aptos (AQUÍ).

¿Habrá una segunda oportunidad para quienes no ganaron?

Quienes resultaron preseleccionados, no postularon en el primer momento, resultaron no seleccionados, no aptos o decidieron no aceptar la beca podrán volver a postular en el segundo momento del concurso.

Dicho proceso empezará el martes 4 de abril y se otorgarán las otras 3.024 becas restantes, lo que hará un total de 5.000 becas que este año el concurso tiene previsto otorgar a jóvenes de pocos recursos económicos.

¿Qué beneficios otorga Beca 18?

Beca 18 cubrirá la carrera completa a todo los seleccionados en universidades, institutos o escuelas de educación superior del país.

Entre los beneficios figuran costo del examen o carpeta de admisión (cuando corresponda), matrícula, pensión de estudios (cuando corresponda), aprendizaje del idioma inglés (solo para estudios universitarios y cuando corresponda), laptop, movilidad local, materiales de estudio y alojamiento (cuando corresponda), acompañamiento académico, socioemocional y de bienestar.