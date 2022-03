SJL: vecinos denuncian que avícola clandestina funciona con olores nauseabundos y roedores

En San Juan de Lurigancho, vecinos de la avenida Regidores, de la Asociación Valle del Mantaro, denunciaron que la avícola Felipe no cumple con las condiciones mínimas de salubridad, por lo que se ven perjudicados al lidiar diariamente con olores nauseabundos, roedores, moscas y humedad en sus paredes.

Los afectados aseguran que ya realizaron la denuncia ante la Policía Nacional y el municipio del distrito; sin embargo, no obtuvieron una solución. Imágenes emitidas por “Buenos días Perú” muestran las condiciones en las que trabaja el personal de la avícola. Incluso usan una esquina del predio como urinario, ya que no cuentan con servicios higiénicos.

“Con la municipalidad, en los primeros días que comenzó el negocio, indagué si tenían licencia, y no la tenían. Posteriormente, traté de hacer visible mi molestia al que alquila el local, porque no es el dueño, diciéndole que está afectando la humedad, e hizo caso omiso, tanto él como la municipalidad. Nos hemos visto obligados a hacer la denuncia policial. Ha venido un policía a constatar la humedad y el salitre que está ocasionando este negocio. No les importa nada y los afectados directos somos nosotros”, comentó uno de los lugareños.

Otra vecina aseguró estar sufriendo alergias a raíz del foco infeccioso que significaría el local donde matan a las aves para luego transportarlas hacia los distintos mercados del distrito.

“No aguantamos, es demasiada suciedad. Las plumas del pollo no dejan dormir. La verdad es que ya estamos hartos de todo esto. Cantidad de roedores y moscas es increíble; el olor es nauseabundo. Ya no se puede. Las ventanas no se pueden ni abrir. Mi hija se ha asustado por las ratas que hay. El ruido se registra en la madrugada, porque los que trabajan ahí suben su música y trabajan hasta tarde”, comentó con indignación la mujer.