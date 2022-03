Más de 10.000 vacunas de Astrazeneca se perdieron en Arequipa y Tacna

Las direcciones regionales de salud tenían hasta el 28 de febrero para aplicar las vacunas de AstraZeneca. Caso contrario estas vencían y ya no se podían usar. En Arequipa y Tacna no pudieron utilizar en promedio más de 10 mil dosis. Mientras que en Puno señalaron que no reportaran caducidad porque aplicaron todas.

En Arequipa, la coordinadora regional de Inmunización de la Gerencia Regional de Salud, Giovanna Valdivia, señaló que 9 mil dosis fue el factor pérdida. Semanas atrás recibieron un lote de 60 mil. Ante la poca posibilidad de usarlas, retornaron 15 mil a Lima y Callao, quedándose con 45 mil.

De ese número, Valdivia aseguró que hasta antes que venzan pudieron inocular 36 mil. “Hemos aplicado un poco más de lo estimado, pero nos falta información de los establecimientos sobre cual ha sido su factor pérdida o cuántos frascos no se usaron”, señaló Valdivia.

Para que no se pierdan todas las dosis ayudó el protocolo de factor pérdida. Las vacunas AstraZeneca vienen en frascos. Cada frasco contiene 10 dosis. Antes, las brigadas debían tener a 10 pobladores a vacunar para abrir un frasco. Ahora el Ministerio de Salud (Minsa) permitió que pudieran usar hasta 5 dosis de un frasco en zonas urbanas y hasta 3 en zona rural.

Mientras que en Tacna, el jefe del comando Covid Oscar Galdos, sostuvo que de las 17 mil dosis de Astrazeneca que tenía en stock, se aplicó la mayoría. Quedaron 1390 dosis disponibles. De ese grupo, Galdos estimó que menos de mil dosis serán retornadas por su vencimiento.

A fines de enero llegó ese lote y alertaron al Minsa de que existía riesgo de pérdida ante el poco tiempo para aplicarlas.

Mientras que en Puno, el coordinador regional de Inmunizaciones, Pier Álvarez, informó que no devolverá ninguna dosis de las más de 400 mil de Astrazeneca porque se priorizó su uso. Según el funcionario, desde hace dos semanas se determinó priorizar su aplicación. “El 28 de febrero iban a caducar, pero se dispuso su priorización. A diario se suministraban 35 mil dosis”.v

Vacunación en menores

En Arequipa se ha llegado a vacunar en primera dosis al 46% de menores de 5 a 11 años. Mientras que en segundas dosis se está en 11%. “Estamos por encima del promedio nacional”, sostuvo Giovanna Valdivia. En Tacna se tienen aplicadas 12 mil 703 vacunas lo que corresponden al 41.4% de esa población.