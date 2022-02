Exembajador de Venezuela calificó de “política discriminatoria” propuesta de Paz de La Barra

Tras la propuesta del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, de prohibir que los extranjeros en el país realicen actividades de delivery, taxi o mototaxi, Carlos Scull, exembajador de Venezuela en Perú, mostró su rechazó contra sus declaraciones, que consideró “con fines electorales”.

“Creo que son declaraciones con fines electorales, que no van a funcionar, la gran mayoría de peruanos entiende que el tema de la delincuencia no es culpa de una nacionalidad. Tiene muchas aristas ... Me parece una barbaridad, una política discriminatoria”, dijo a RPP Noticias.

Además, sostuvo que la medida no va a reducir los indices de delincuencia en el país, sino que solo afectará la situación económica de sus compatriotas.

“Me parece una barbaridad, una política discriminatoria. No va a solucionar nada. (El delivery) es el sustento de familias. Muchos migrantes llevan su comida gracias al trabajo de delivery”.

Sobre la propuesta que extranjeros no trabajen en delivery, taxi o mototaxi

Este lunes 21 de febrero, Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, propuso que los extranjeros en el país no realicen actividades de delivery, taxi o mototaxi. Además, señaló que su propuesta se basa en estadísticas policiales que arrojan que el mayor índice delictivo es cometido por ciudadanos extranjeros.

“La delincuencia se camufla cuando hay informalidad. Lamentablemente, para este sector puede ser discriminatorio. Restringir temporalmente, mes a mes, que los extranjeros realicen actividades de mototaxi, taxi y servicio de delivery. El Congreso hasta ahora no regula el servicio de delivery”, señaló el burgomaestre a La República.