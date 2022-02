Gobernadora planteará un plan preventivo contra inseguridad en Arequipa

La gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez y el jefe de la IX Macro Región Policial, general PNP Victor Zanabria, mantuvieron una reunión sobre la inseguridad en la ciudad de Arequipa. Esto luego que la autoridad manifestara que se debería declarar en emergencia por los casos delictivos que vienen ocurriendo.

Gutiérrez informó que el oficial le manifestó que las autoridades ni él mismo pueden tomar la decisión de declarar en emergencia la ciudad. Se tendría repercusiones económicas , ya que vetarían a la ciudad del turismo internacional. Además, que las estadísticas no indican un aumento de la criminalidad y que en comparación a años anteriores, no hay un incremento. “Decir que no se puede hacer nada siendo autoridades, no estoy de acuerdo”, indicó Gutiérrez.

Anunció que como presidenta de la Comisión Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) convocará a una reunión el jueves 10 de febrero para que alcaldes, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Policía y otras instancias, analicen el tema. Indicó que propondrá la elaboración de un plan de prevención articulado. Sostuvo que se debe impedir una desgracia. “Que pasa si hay un enfrentamiento entre bandas y un niño sale herido. Tenemos que ver todas las alternativas” sostuvo.

Anunció que el Coresec pidió a la Policía mayor patrullaje en las calles. Mostró preocupación de los asesinatos a mando armada del año pasado.

El alcalde provincial Omar Candia Aguilar señaló que apoya la propuesta de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. “Es una decisión extrema, pero si siguen ocurriendo asaltos como el ocurrido en Characato, que nunca los hemos visto en Arequipa, debemos firmar y pedir al gobierno apoyo”.

Candia Aguilar refirió que este incremento de la inseguridad ciudadana sería causado por malos migrantes.