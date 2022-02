Delincuentes roban S/ 50.000 a mujer de 71 años y realizan compras por internet

Elva Aguirre Tobar (71) es una nueva víctima de la ciberdelincuencia en Perú. La anciana denunció que criminales se robaron todo su dinero ahorrado por más de 40 años y que ella solo utilizaba para su tratamiento contra la diabetes u algunos pagos de su hogar. En total, se llevaron S/ 7.500 y US$ 10.000; es decir, 50.000 soles de su cuenta BBVA.

De acuerdo a declaraciones de la agraviada a ATV, la señora solía retirar su dinero cada cierto tiempo para cubrir algunos gastos. La última vez fue el 24 de enero. “Todo estaba bien hasta esa fecha, pero fui unos días después y me dijeron que estaba vacío y que me bloquearon la tarjeta. Les reclamé a ellos porque yo no tengo más dinero”, indicó.

Sin embargo, el banco alegó que “desconocían el motivo”. “Ellos se lavan las manos”, expresó la víctima. La hija de la mujer precisó que los ciberdelincuentes usaron las cuentas de su madre a través de la creación de un correo electrónico y una clave token para realizar compras en internet.

“Mi madre no utiliza medios digitales. Lo hace directo en ventanilla. Pero, según los registros, los criminales hicieron compras en internet. Ha sido un robo sistemático”, acotó.

No obstante, la denunciante sostuvo que el banco no ha querido brindarle más información o ayuda para resolver el caso. “Hemos conocido que se han hecho compras en supermercados peruanos y que incluso han enviado las compras hasta la vivienda de los malhechores. Pero Plaza Vea no nos quiere dar la información, pese a que esto es un robo”, dijo.

Madre e hija piden que se solucione el tema con prontitud y se logre capturar a los hampones.

Comunicado de BBVA

En un comunicado de BBVA, la entidad se comprometió a comunicarse con la agraviada por sus canales oficiales y se le responderá en un plazo breve.