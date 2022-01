SJM: delincuentes dejan a mujer con costillas rotas tras robarle su celular

Magaly Supo (39) denunció haber resultado con múltiples fracturas y lesiones tras ser arrastrada por delincuentes en mototaxi, que segundos antes le habían arrebatado su celular en San Juan de Miraflores.

La víctima, que se dirigía a trabajar, se encontraba a bordo de una combi en la avenida Pedro Miotta. Cuando el vehículo se estacionó a la altura de la av. Vargas Machuca, un hampón, que se había hecho pasar como pasajero, le robó el celular.

”Yo saco el celular para ver la hora y me lo arrancha de las manos. Yo salgo detrás del delincuente, pidiéndole que me lo devuelva porque el contenido de mi celular es mi proyecto de vida. Salgo detrás rogándole que me lo devuelva. Al frente estaba una mototaxi con un hombre esperándolo. Yo me prendo del espejo retrovisor y avanza más fuerte y me empiezan a arrastrar”, narró Magaly Supo.

Los ladrones huyeron en una mototaxi color amarilla con azul. La agraviada resultó con varias heridas en el rostro y brazo derecho. Fue diagnosticada con fractura en el brazo izquierdo, así como rotura en las costillas.

”Tengo el húmero roto y tengo que operarme. Me tienen que poner clavos para recuperar el movimiento. Adicionalmente, el cirujano cardiovascular que me evaluó me dijo que tenía múltiples contusiones en el tórax... tenía un neumotórax, por eso la operación del brazo ha tenido que esperar. Tengo seis costillas flotantes rotas”, expresó Supo Rodríguez.

La agraviada realizó la denuncia ante la PNP, que ha solicitado de oficio las imágenes de las cámaras de seguridad de los negocios de inmediaciones del lugar donde ocurrió el asalto.

Solicitó, a través de La República, que se puedan comunicar al 979 352 928 para el envío de los videos y así proporcionarlos a la Policía para que identifiquen y capturen a los raqueteros.