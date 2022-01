¿Cómo incrementar las ventas de tu negocio en esta campaña escolar?

Conoce a tu cliente : En caso no seas nuevo en este tipo de negocio, de seguro ya sabes muy bien cómo piensa y qué necesita tu cliente cuando acude a una tienda a comprar útiles escolares, equipos de tecnología, mochilas y uniformes. Por eso, cuando compras insumos y mercadería siempre revisa cómo te fue en campañas anteriores, para así conocer qué cosa sí funcionó y qué cosa no.¿Qué artículo te pedían los clientes y no tenías?, ¿sientes que podrías ofrecer mejores precios?, ¿Qué artículo se vendió más? Estas son algunas de las preguntas que te ayudarán a organizar una mejor campaña escolar 2022 .El consumidor peruano se está volviendo más previsor en sus gastos, por eso es ideal las necesidades de algunos de los clientes potenciales para saber si han cambiado de alguna forma sus gustos de compra. Si eres de los empresarios que solicita una buena cantidad de mercadería, ten en cuenta que lo que está de “moda” genera mucha demanda.

¿Tu local es vistoso?: Tener tránsito en tu local sería fundamental para tener un nivel óptimo de visitas y ventas. Pero si no tienes una buena ubicación, utiliza carteles con ofertas llamativas. También es muy importante dar a conocer tu negocio a través de redes sociales con promociones atractivas para que la gente se sienta motivada a ir directamente a tu tienda. En caso decidas contratar a “jaladores” procura que sean respetuosos y no agresivos al responder, el cliente busca “ayuda” al momento de comprar, pero si no recibe una buena atención terminará yéndose de tu local.