COVID-19 en Perú: ¿puedo tomar alcohol antes o después de la tercera dosis?

Existen muchas dudas sobre si se puede consumir licor previamente a la inmunización contra la COVID-19 o después de ella. Esto, para saber si la eficacia de la vacuna sería la misma o no.

Por ello, si te encuentras entre la población que tiene esta duda, aquí te detallamos lo que indicaron los expertos.

¿Qué NO debo hacer después de la vacuna contra la COVID-19?

No debes dejar de protegerte; es decir, usa tu doble mascarilla y continúa cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

Acudir a celebraciones masivas.

Ingerir grandes cantidades de alcohol.

¿Puedo beber licor antes de la vacuna?

La infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Camille Webb mencionó que no existe un riesgo en la disminución de la inmunidad al tomar alcohol. “En general, no recomendamos tomar en exceso. Pero (ingerir alcohol) no está relacionado a la (respuesta inmune de la) vacuna. Lo otro es que uno no sabe si se va a sentir mal con la vacuna”, señaló a La República.

Por su parte, el jefe de Epidemiología del Hospital Cayetano Heredia, Carlos Medina, aseguró que ingerir alcohol previo a la vacuna puede generar un efecto adverso, por tanto, no lo recomienda.

¿Puedo tomar alcohol después de ser vacunado?

Fiorella Krapp, investigadora del Instituto de Medicina Tropical, aseveró que “no hay evidencia o algún estudio que avale que se tenga que evitar el consumo del alcohol antes o después de la vacuna (contra el coronavirus)”.

“Por ejemplo, no se ha tomado esta previsión en los ensayos clínicos. Ingerir un poco del alcohol no afectaría en algo sobre el efecto de la vacuna”, dijo.

No obstante, Pierina Vilcapoma, médica infectóloga, aseguró que “no es recomendable consumir licor”.