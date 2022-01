COVID-19 en Perú: todo lo que debes saber sobre ómicron y la tercera ola en el país

El inicio de la tercera ola del coronavirus fue confirmado por el Ministerio de Salud el último martes 4 de enero. Durante días posteriores, las autoridades sanitarias informaron algunas modificaciones en las medidas y restricciones que se vienen aplicando en todo el territorio nacional con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pandemia en la salud de los peruanos.

Esto, debido al rápido aumento de contagios de la nueva variante ómicron, la cual fue calificada ‘de preocupación’ por la Organización Mundial de la Salud debido a su característica más transmisible.

“La presencia de la tercera ola es parte de un fenómeno internacional, ya hemos visto distintos países en el mundo que tienen sustanciales incrementos de casos COVID-19. Más aún, ahora con la presencia de la variante ómicron, que tiene una capacidad de reproducción y contagio muchísimo mayor a las variantes que hasta ahora conocíamos”, explicó en conferencia de prensa el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

¿Qué tanto aumentaron los casos COVID-19 para el anuncio de la tercera ola?

Durante al última semana epidemiológica del 2021, los casos de COVID-19 se incrementaron en un 25%. De 11.000 a 14.688 casos. Más del 90% de los fallecidos durante la segunda mitad del año 2021 no se colocaron la vacuna contra el coronavirus.

¿Cuál es la variante del coronavirus predominante en Lima?

El linaje ómicron es el más predominante en Lima Metropolitana con más del 53% de contagiados. Además de la capital, la nueva variante está presente en el Callao, Arequipa, Ica, Pasco, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho.

¿Cuáles son los distritos en alerta roja?

Los distritos en alerta roja tienen un incremento de contagios por encima del 30%. Estos son: Lima Centro, Santiago de Surco, Magdalena del Mar, Miraflores, Jesús María, San Borja, San Martín de Porres, San Isidro, La Molina y San Juan de Lurigancho.

¿Cuáles son los síntomas de la variante ómicron?

El epidemiólogo César Cárcamo explicó a La República que la variante ómicron es menos agresiva que sus antecesoras. Se aloja en la zona de la nariz y garganta, por lo que sus síntomas podrían ser confundidos con los de una gripe o faringitis aguda.

“Esta nueva variante se centra en las vías respiratorias altas, nariz y garganta. Puede producir fiebre, dolor de garganta, tos y congestión nasal, pero es menos grave”, precisó.

Por otro lado, el Minsa enlistó los siguientes síntomas:

Dolor de cabeza

Fiebre

Sensación de fatiga

Malestar general

Síntomas que afectan al sistema respiratorio

Dolor de garganta

Secreción nasal

Tos

Dificultad para respirar.

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de coronavirus?

Los ciudadanos que presenten los síntomas de la COVID-19 pueden comunicarse en cualquier momento del día (24 horas) con la línea 113 Salud para recibir orientación y recomendaciones sobre los cuidados y precauciones.

También está habilitada la línea 107, exclusiva para información y prevención del coronavirus.

¿Qué hacer si mi prueba de coronavirus dio positivo?

La infectóloga del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Junín Pierina Vilcapoma recomienda acudir a una consulta médica si es que un paciente obtiene un resultado positivo para coronavirus.

Si la persona infectada ya está vacunada, no es adulto mayor y no tiene ninguna enfermedad, puede autoaislarse en su domicilio hasta sanar. “ Debe usar mascarilla en casa, lavarse las manos constantemente, tratar de no compartir habitación con nadie, tener una para él solo y que esté bien ventilada ”, explicó la médica.

¿Cuánto tiempo debo hacer cuarentena si contraje la variante ómicron?

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, aseguró que el tiempo de cuarentena que debe realizar la persona contagiada ha disminuido a siete días para cualquiera de las variantes.

“Depende de la conducta de la persona, su responsabilidad, pero con que se aíslen algunos días ya no contagian”, explicó a este medio.

¿Cuánto tiempo después de haber tenido coronavirus me puedo vacunar?

Si el paciente tuvo síntomas leves, puede vacunarse 15 días después de haber superado la enfermedad. En el caso de quienes desarrollaron síntomas graves, deberán esperar 90 días debido a la carga viral que tiene el cuerpo.

¿Es seguro dar de lactar a un bebé si tengo COVID-19?

Hasta el momento no se ha detectado el coronavirus en la leche materna. La madres pueden continuar la lactancia siempre y cuando cumplan con las medidas de bioseguridad, ya que pueden contagiar a su bebé por medio de las gotículas de saliva que se propagan al hablar, toser o estornudar.

¿Dónde puedo hacerme la prueba de descarte COVID-19?

El Minsa implementó más de 700 puntos donde se realizan pruebas gratuitas de descarte de COVID-19. Estos son los centros de inmunización a los que se puede asistir sin orden médica ni consulta previa:

Campo de Marte (Jesús María)

Complejo Deportivo IPD Bayóvar (San Juan de Lurigancho)

Videna (San Luis)

Parque Zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho)

Parque Zonal Mayta Cápac (San Martín de Porres)

Parque Sinchi Roca (Comas)

Complejo Deportivo de Puente Piedra

Estadio Chancas de Andahuaylas (Santa Anita)

Estadio Ollantaytambo (Ate)

Estadio Pachacútec (Chaclacayo)

Cuartel Barbones (El Agustino)

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de La Molina

Estadio Municipal Solís García (Lurigancho-Chosica).

Mapa de puntos COVID-19 a nivel nacional