Piden colaboraciones para ‘Panchito’, el vendedor ambulante de la USMP

Francisco Curi Chacón, también conocido como ‘Panchito’ es un reconocido vendedor ambulante que operaba afuera de la facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres (USMP). Muy querido por los alumnos, ha visto decenas de promociones de estudiantes de dicha casa de estudio y se ha ganado el cariño de todos sus clientes. Sin embargo, un comunicado en redes sociales ha despertado la alerta de los alumnos.

Todo empezó desde la aparición de Panchito en un video publicado en la página de Instagram de Confesiones USMP, en donde se le vio muy triste por la situación que acontece actualmente.

Se trata de su estado de salud, pues Francisco tiene una severa complicación en la vesícula, además de una hernia y necesita ser operado de carácter urgente. Según comentó en el video, su situación económica no le permite contar con los recursos necesarios, pues debe recaudar el monto de S/ 3.500 para lograr ser intervenido por los médicos.

“Estoy con dolor, me han sacado una ecografía y me encontraron una hernia y un mal en la vesícula. Esto es una sorpresa, ahorita no tengo plata, necesito el apoyo de todos ustedes, estudiantes de la Universidad San Martín. No sé qué hacer, me encuentro desesperado, necesito operarme”, expresó Curi Chacón.

Por si fuera poco, su situación económica empeoró a raíz de que no hay estudiantes que recurran a las aulas de manera presencial debido a la pandemia por la COVID-19. Incluso, ‘Panchito’ contó que ha llegado a vender helados durante la pandemia, pero que las ganancias eran casi nulas.

“No se gana nada; a veces gano 10 soles, 15 soles, domingo puede ser 50 soles, pero día particular no se vende nada”.

Finalmente, ‘Panchito’ exhortó a los alumnos a que puedan colaborar para que pueda ser atendido y salir de este mal momento. “Necesito el apoyo de ustedes, les suplico de todo corazón. A todos los egresados, los alumnos de la universidad San Martín, les suplico una colaboración, por ustedes voy a estar luchando, les suplico con todo mi corazón, porque no hay nada que me pueda salvar, solo ustedes me pueden salvar”, finalizó ‘Panchito’ con la voz quebrada.

Números para colaboración