GORE Lambayeque y UNPRG firman convenio de cooperación para promover la investigación agraria

Con el propósito de aunar esfuerzos para contribuir a la investigación y formación de profesionales en ciencia agropecuarias, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) y el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional.

El gobernador regional Luis Díaz Bravo y el rector de la UNPRG, Enrique Wilfredo Cárpena Velásquez, suscribieron el documento y destacaron la importancia de este acuerdo en beneficio de las actividades agrarias de la región Lambayeque.

Díaz Bravo, en diálogo con la prensa, dijo que través del convenio se hará la afectación en uso de un área agrícola de más de cinco hectáreas de propiedad de la Gerencia Regional de Agricultura para la realización de trabajos de investigación, capacitación y prácticas de los estudiantes de la Facultad de Agronomía.

Asimismo, dijo que se les otorgará las facilidades para la realización de prácticas pre profesionales en las diferentes direcciones de la Gerencia Regional de Agricultura y, a su vez, se brindará facilidades a los trabajadores para el acceso a los programas educativos de especialización que brinda la universidad.

Por su parte, el rector Enrique Cárpena dijo que la Facultad de Agronomía brindará capacitación a los profesionales y técnicos de dicha dependencia, así como a los agricultores de la región de conformidad con el manejo agronómico y sanitario. “También se gestionará y desarrollará en forma conjunta proyectos productivos, previa coordinación entre ambas instituciones”, precisó.

A través de convenio se promueve la investigación agraria en Lambayeque. Foto: GORE Lambayeque.

Cabe indicar que las 5,39 hectáreas forman parte del fundo La Peña, correspondiente a los lotes 3 (1,87 has.), lote 4 (1,50 has.) y lote 5 (2,02 has.), así también se consideró dos ambientes del área construida del referido fundo.

Cárpena Velásquez indicó que la universidad brindará la seguridad necesaria a los lotes e instalaciones recibidas, dándole uso única y exclusivamente para los fines de investigación, capacitación y formación de los estudiantes universitarios de la Facultad de Agronomía.