Soldado queda cuadripléjico y familia denuncia que fue por brutal golpiza en base militar

Aaron Cervantes Rojas era un joven que brindaba servicio en la base militar de Uchiza, en la provincia de Tocache, San Martín. Sin embargo, su vida cambió en marzo de 2021, cuando fue blanco de una brutal golpiza en el cuartel, según denuncia su familia.

“Tenía los labios golpeados, la oreja golpeada, la espalda raspada”, comentó para América Noticias Miguel Cervantes, padre del afectado. El informe médico señala que Aaron llegó al centro médico con moretones en la oreja izquierda, espalda, rostro, equimosis en labios internos de la boca y traumatismo encefalocraneano severo .

El hombre se comunicó vía telefónica con los compañeros de su hijo, de acuerdo con los audios que presentó. Los jóvenes soldados confesaron que el teniente Álvaro Luis Adrianzén Medina hostigaba a Aaron, sometiéndolo a constantes maltratos.

“Sí, nos daba con palo o nos metía al pozo desnudos (...) Nos hacía ahogamiento. (Ese día) Terminando de jugar fútbol, nuestro teniente nos dice para practicar box con mi ‘promo’ Aaron, éramos 20”, se escucha en uno de los audios.

“Mi teniente lo hizo pelear contra todos, ya cuando mi ‘promo’ se comenzó a sentir que estaba cansado, que ya no podía más. Él (teniente) decía: ‘Si eres varón, ¿por qué no aguantas?’. ‘Mi teniente ya no puedo’, decía Aaron. Lo agarró y se fue llevándolo a la ducha, él cuando ya vino se comenzó a sentir mal”, continuó el testigo, quien prefirió el anonimato.

Miguel Cervantes también denuncia que el Ejército del Perú no le ha brindado apoyo hasta el momento. “Yo pensé que la inspectoría de Tarapoto me iba apoyar, pero nada. Lo que quiero es justicia para mi hijo, porque prácticamente le han malogrado la vida”, afirmó.

PUEDES VER: Intensas lluvias dañan viviendas y centro de salud en Madre de Dios

Por su parte, el teniente Adrianzén testificó que el 14 de marzo organizó un campeonato de fútbol, para luego practicar box y que la participación del joven afectado fue igual al resto.

La investigación del caso se encuentra a cargo de Inspectoría del Ejército del Perú y del Ministerio Público. Los padres de Aaron Cervantes esperan que los responsables sean sancionados.