Tacna: Contraloría detecta perjuicio de más de 31 mil dólares en obra ejecutada por Egesur

La Contraloría detectó un perjuicio económico de US$ 31 108.34 en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur).

La afectación se produjo entre los años 2017 a 2020, por la autorización y pago de la actualización del presupuesto de la obra incluido en el expediente técnico del “Proyecto de instalación de la central hidroeléctrica Aricota 3″.

De acuerdo al informe, esta prestación adicional fue justificada por la entidad en la reevaluación del sistema de inversión invierte.pe y la eventual convocatoria de un procedimiento de selección para la ejecución del proyecto.

PUEDES VER: Agricultores de Tacna riegan con aguas servidas y contaminan

Sin embargo, la Contraloría determinó que dicho gasto generó un perjuicio económico al no ser necesario, en razón a que Egesur no efectuó el procedimiento de selección para la ejecución de la instalación de la central hidroeléctrica Aricota 3, debido a que no contaba con las autorizaciones y permisos exigidos, ni disposición para financiar su ejecución.

Los resultados del informe fueron notificados al presidente del directorio de Egesur.