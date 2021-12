SJM: clonan huella digital de docente y le roban cerca de 10.000 soles en el Banco de la Nación

En San Juan de Miraflores, unos delincuentes clonaron la huella digital de una docente y le robaron más de 10.000 soles, ahorros del Banco de la Nación que había logrado juntar con su hija para la operación de su progenitora.

La víctima denunció que los delincuentes hicieron una declaración jurada con sus datos y huellas digitales, con lo que procedieron a cancelarle la línea telefónica y realizar transferencias bancarias por medio del aplicativo del Banco de la Nación.

“Primero me quedé sin línea. Hice un reclamo en Bitel y me dijeron que yo hice un cambio de chip, pero eso no es cierto. Pedí toda la información y me muestran que hicieron una carta poder legalizada (con huella digital) donde han llevado a Bitel de Callao”, sostuvo la mujer a Latina Noticias.

La agraviada, quien se desempeña como docente, detalló que así hicieron la reposición de la línea. Tras ello, los operadores de la entidad le precisaron que ella fue personalmente a hacer el cambio de línea; sin embargo, la mujer aclaró que cuenta con las pruebas de dónde se encontraba en ese momento.

“Me di cuenta en el aplicativo del Banco de la Nación y me hicieron seis transferencias a diferentes personas y dos han sacado con tarjeta”, informó.

La maestra se dedica a la educación básica especial y su madre necesita ser operada de los ojos. Las dos intervenciones quirúrgicas ascienden a más de 12.000 soles.

“Esa reposición de chip lo hicieron con una carta poder falsa, que tenía mi huella digital. A mí se me cortó la línea y se llevaron todo de mi cuenta”, puntualizó.

No obstante, no es la primera vez que los docentes que cuentan con su ahorros o sueldos en el Banco de la Nación han sido afectados por esta modalidad de robo cibernético. Durante el mes de noviembre, varios maestros denunciaron la clonación del chip de celular y la sustracción del dinero de la entidad.