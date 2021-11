Nombramiento docente 2021: ¿por qué el Sutep pide la anulación del examen?

El examen de Nombramiento Docente 2021 viene siendo seriamente cuestionado luego de que maestros de distintas regiones del país denunciaran que las preguntas y respuestas de los exámenes fueran filtradas a través de las redes sociales. Este suceso tuvo lugar el pasado viernes 12 de noviembre, un día antes de la fecha en que más de 250.000 profesionales de la educación rindieran la prueba.

Diez días después, el Ministerio de Educación tomó la decisión de suspender todo el proceso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial y pidió celeridad al Ministerio Público, entidad que ya inició con las investigaciones a cargo del fiscal Reynaldo Abia Arrieta, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Lima.

“Que esclarezca plenamente las responsabilidades que puedan existir dentro de nuestra institución u otras que hayan participado en el desarrollo de la prueba”, se lee en parte del documento, que fue respaldado mediante resolución viceministerial, en una edición extraordinaria de Normas Legales.

Esta medida establecida por el Minedu implica la pausa de actividades que debían realizarse luego de la prueba escrita, como la entrega de los resultados, el segundo examen basado en la competencia pedagógica y la trayectoria de los maestros aptos, y los nombramientos.

El lunes 22 de noviembre, la Fiscalía anunció el inicio de las investigaciones a la presunta filtración de evaluaciones. Entre la documentación que requirió el equipo, se encuentra la relación de los funcionarios y servidores que tuvieron acceso a todas las etapas de preparación de la prueba, la lista del personal encargado de la custodia de los exámenes, así como los accesos a los servidores del Minedu y los correos electrónicos de quienes elaboraron la prueba.

La posición del Sutep

Sin embargo, la decisión de la cartera de educación no fue bien recibida por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep). A través de sus canales oficiales, el gremio exigió la anulación de las evaluaciones y la reprogramación de una nueva prueba antes de que finalice el año, así como la destitución del ministro de Educación, Carlos Gallardo.

El Secretario Nacional de Asuntos Pedagógicos del Sutep, Eleodoro Huamán, explicó las razones por las que el Sindicato no está de acuerdo con la suspensión de la prueba. “En estos momentos ya se tienen suficientes evidencias de que la prueba a nivel nacional se ha filtrado, es decir, hubo un grupo de postulantes que ya tenían las preguntas, incluso las claves y respuestas, definitivamente deslegitima este proceso. Hasta por sentido común no se podría sostener este proceso. La suspensión solo genera mayor incertidumbre y al contrario, no permite que se pueda implementar un proceso más transparente como debería ser”, afirmó para La República.

De acuerdo con el maestro, de descubrirse responsabilidades dentro del Minedu, se cobraría un alto costo. “Aquí hay un tema político, el hecho de que se suspenda y no se anule, definitivamente pondría al ministro de Educación en retiro. Como lo ha dicho él, de que si se prueba, él se retira del Minedu, entonces esta es la crónica de una muerte anunciada”, continuó.

Para el dirigente, hay tiempo suficiente para la toma de una nueva prueba para el nombramiento de docentes, puesto que “el Minedu trabaja con una batería de preguntas y con consultores que les hacen llegar las pruebas debidamente diseñadas”. “Estamos a tiempo todavía, tenemos todo el mes de diciembre para poder aplicar la nueva prueba”, acotó.

Por su parte, la exministra de Educación Flor Pablo se mostró escéptica ante las denuncias de filtración de pruebas y pidió celeridad en las investigaciones del Ministerio Público. “La suspensión del cronograma de evaluaciones del Concurso de Nombramiento debilita la credibilidad del proceso, refuerza el pedido de algunos grupos para que los nombramientos sean directos y es un duro golpe al esfuerzo de miles de maestros que creen en la reforma”, señaló en sus canales oficiales.

“Nuestros estudiantes merecen a las/os mejores docentes en las aulas para garantizar aprendizajes de calidad. No podemos retroceder ni debilitar la Carrera Pública Magisterial. Las investigaciones deben acelerarse y determinar a los responsables, y el ministro Carlos Gallardo debe acudir a la Comisión de Educación a dar las explicaciones del caso”, finalizó.