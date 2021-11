“Se enamoró de mi moto”: delincuente justifica su detención tras cometer delito

La Policía Nacional, con ayuda de serenos de Surco, logró detener a un delincuente que intentó huir por la avenida Tomás Marsano, luego de cometer un robo al paso. Sin embargo, el ladrón terminó por estrellar su moto contra un camión pequeño, lo cual facilitó el trabajo de persecución de los agentes.

De acuerdo a la Municipalidad de Surco, el detenido, identificado como José Antonio Medrano Orca (21), fue captado por las cámaras del Centro de Control de Operaciones cuando huía por una de las calles del distrito a bordo de una moto.

Según fuentes cercanas al caso, el delincuente habría intentado justificarse de todas las formas posibles cuando fue detenido. Primero dijo que iba a toda prisa porque su pareja iba a dar a luz; después indicó que el policía lo seguía porque se enamoró de él y de su vehículo.

“Porque se enamoró de mí, porque se enamoró de mi moto. No tengo ni arma, ni nada. No estoy robando, no estoy haciendo nada. Trabajo en un restaurante, todos los días me tengo que parar temprano para llegar a mi trabajo”, señaló a los medios de comunicación.

Sin embargo, uno de los miembros del Serenazgo indicó que en todo momento se le pidió que se detuviera, pero nunca acató a la autoridad.

“La moto estaba sorteando los vehículos para escapar a San Juan (de Miraflores). Indicaba que no paraba porque estaba apurado tratando de ir a un hospital, ya que tenía un familiar enfermo. En todo momento, desacató a la autoridad”, mencionó.