Arequipa: colegio Independencia no iniciará clases este lunes 22 de noviembre

El 17 de noviembre, el gerente regional de Educación de Arequipa, Raúl Sánchez, comentó a los medios de comunicación que su despacho envío recomendaciones a cada director de las Ugel para que empiecen a abrir los colegios, debido a que el proceso de vacunación ya se había completado en alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. A su vez, explicó que lo planeado es que en noviembre y diciembre los estudiantes y profesores vuelvan a aulas para clases semipresenciales y, con esa experiencia, retornen presencialmente en marzo del 2022.

Al ser consultado por la prensa sobre una fecha exacta para el inicio de labores semipresenciales en el colegio Independencia, el gerente refirió que podría ser la semana del 22 de noviembre.

Al día siguiente, los padres de familia mostraron su rechazo ante las declaraciones. El secretario de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), Rogelio Postigo, precisó que la semipresencialidad no fue consultada con ellos y que no podrían iniciar clases porque el colegio no está en condiciones adecuadas para albergar a los alumnos.

Esta mañana, en comunicación con La República, el director del Colegio Independencia Americana, Walter Ramos Sabanaya, mencionó que el gerente Sánchez se había anticipado en establecer una posible fecha de retorno, ya que aún hay procesos pendientes.

“Lo que señala la norma es que primero la Ugel Norte hace una verificación del colegio. Después, yo como director tengo que consultar con los padres y hacer que firmen un consentimiento de retorno a clases. Seguidamente, debo conseguir a los maestros voluntarios y recién se podría realizar este piloto planeado para noviembre y diciembre con alumnos de cuarto y quinto de secundaria. A nosotros nos faltan ciertos requisitos. No vamos a iniciar clases este lunes 22 de noviembre .” explicó Ramos.

Además, señaló que hace un mes, cuando consultaron a los padres de familia sobre el retorno a la semipresencialidad, la mayoría se opuso porque sus hijos de 15 y 16 años no estaban vacunados. De igual manera, los profesores se muestran renuentes a la medida.

El director precisó que en estas semanas realizará una segunda consulta a padres y maestros para ver si cambiaron de opinión. También refirió que la Ugel Norte iba a visitar el colegio el jueves y viernes pasados, pero por alguna razón que desconoce, no se ejecutó la intervención. Espera que en estos días se concrete.

Son 270 alumnos de cuarto de secundaria e igual número de quinto los que podrían retornar a clases semipresenciales si es que se cumplen los procesos indicados en la norma, como tener un lavadero de manos, dispensador de jabón, papel toalla, aulas limpias, aforo de 15 carpetas por salón, horario y días de clase, entre otros.

Finalmente, lamentó que los hechos ocurridos con el gobernador de Arequipa y funcionarios del gobierno regional hayan retrasado las conversaciones para la mejora de la infraestructura del colegio. Mencionó que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) recién establecerá un expediente técnico a mediados de marzo de 2022. No obstante, no pueden esperar tanto tiempo, porque ya inicia la temporada de lluvias en Arequipa, por lo que el comité de recursos propios de su institución destinará un presupuesto para impermeabilizar los techos.