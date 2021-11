Magdalena: ladrones compran chip a nombre de maestra y le vacían su cuenta de Banco de la Nación

Solange Palacios es una nueva víctima del robo cibernético bajo la modalidad de compra de un chip de una empresa telefónica. La docente denunció que los delincuentes suplantaron su identidad para adquirir un chip de Claro dentro de un establecimiento de Tambo. Tras ello, sacaron todos los datos y vaciaron su cuenta del Banco de la Nación.

“El día 22 de octubre no tenía línea telefónica y no entendía el motivo. Al día siguiente, fui al Banco de la Nación para retirar mi sueldo de maestra, pero me di con la sorpresa que no había dinero en la tarjeta”, dijo en Latina.

La docente precisó que el Banco de la Nación le informó que se habían realizado dos giros sospechosos de más de 2.500 soles a Angela Quispe Ríos que vive en la ciudad de Ica.

“Lo que sucede es que los criminales han ingresado a mi app móvil bajo la modalidad de reposición de chip. Ellos compraron un chip en Tambo de manera irregular. Sacaron mis datos y vaciaron mi cuenta. Lo que me parece muy sospechoso es que supieran mi número de tarjeta y contraseña. No sé si acá el banco está confabulado”, acotó.

Entre tanto, la entidad bancaria le señaló que “ellos no tienen responsabilidad y que se ha hecho bajo la seguridad del cliente”. Palacios ya hizo la denuncia ante la Policía Nacional del Perú, por lo que irá a declarar este sábado 20 de noviembre.

“Es una red que se ha confabulado porque no soy la primera docente que ha sido robada. Ya somos tres en esta semana”, sostuvo. La PNP continúa con las investigaciones para dar con los responsables.