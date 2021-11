Doris Alzamora tras ocurrencias policiales: “Soy una persona intachable”

La renunciante jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), Doris Alzamora, se refirió este jueves a las tres ocurrencias policiales por robo que pesan en su contra y por las cuales tuvo que dejar su cargo días después de haberlo asumido.

En comunicación con Juliana Oxenford, la funcionaria, ya que su dimisión aún no ha sido oficializada, dijo que estas acusaciones son malentendidos que se originaron porque ella no avisó al personal del establecimiento que estaba ingresando con productos que había adquirido con anterioridad en otros supermercados.

“Yo presenté mi renuncia la semana pasada porque me sentí agraviada a raíz de todo lo que salió. (…) Las ocurrencias policiales se dieron por situaciones confusas en las cuales no tomé la previsión de comunicar al personal de la tienda que estaba entrando con artículo en mi bolso. (…) Yo soy una persona honorable, intachable, y todos los que me conocen pueden dar fe de mi calidad humada”, señaló esta noche en el programa de ATV.

Así, Doris Alzamora negó las imputaciones que surgieron en el 2013, 2016 y 2019. La primera de ellas corresponde a la intervinieron por intentar llevarse un tarro de leche en polvo al interior de su bolso.

Cuestionamientos en la Municipalidad de Lima

En una publicación del diario El Comercio revelaron que Doris Alzamora, mientras trabajaba en el municipio limeño, fue denunciada por pedirle a dos subalternas que realicen trabajos particulares para ella en horario de oficina.

Al respecto, la imputada se defendió diciendo que estas acusaciones, al igual que las otras, son falsas. En ese sentido, dejó entrever que estas quejas fueron por parte de enemigos que se ganó en el trabajo.

“Nadie me acusó de nada. Fueron anónimos que llegaron a las instancias correspondientes indicando cosas que no fueron aclaradas. (…) Lo importante es cómo acaban las investigaciones. Yo renuncié por el cargamontón que le hicieron a mi familia”, añadió la renunciante jefa de la Sutrán.