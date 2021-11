VMT: vecinos denuncian construcción de antena de telefonía al interior de vivienda

Con información de Vanessa Trebejo/URPI-LR

Desde hace un mes, los vecinos de la avenida Los Cedros, en Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo se encuentran mortificados por la construcción de una antena de telefonía, con más de 30 metros de altura, dentro de una vivienda.

La vecina Naida Cárdenas (32), quien es madre de tres menores no puede vivir de manera tranquila, debido al ruido y movimientos en su hogar, causados por la construcción de dicha antena, ubicada a un metro de su vivienda.

“La bulla de la construcción es insoportable, tengo tres menores y lloran por la bulla porque toda mi casa se mueve. Esa antena está a menos de un metro de los cuartos de mis hijos. Me siento muy preocupada”, dijo a La República.

Además, recalcó que no se les avisó con anticipación sobre la realización de esta antena de telefonía de la empresa Entel.

“Desde hace un mes, comenzaron a escarbar el piso, nosotros pensábamos que era sótano, pero de ahí poco a poco iniciaron trayendo materiales para la construcción de columnas, de la base y nos dimos cuenta que era una construcción más grande”, señaló Cárdenas.

“Nosotros nunca nos enteramos que se iban a construir las antenas, nadie nos informó. Ni la empresa ni los mismos dueños de la vivienda, de un momento a otro comenzaron a trabajar”.

No encuentran soluciones

Tras realizar las denuncias en la Municipalidad, no pudieron obtener una solución debido a que señalan que estaría dentro de propiedad privada.

Además, indicaron que cuando fueron a conversar con el arquitecto de la obra, en un inicio, dijo que la construcción iba a parar; sin embargo, no fue así.

“El arquitecto de la obra vino porque nosotros no estábamos de acuerdo con la construcción y nos dijo que no seguirían. Después de tres días ,volvieron con más personas en motos a tratar de agredirnos y a intimidarnos. No sabemos a dónde más recurrir”, finalizó.

Respuesta de la Municipalidad de Villa María del Triunfo

En conversación con La República, indican que la Municipalidad logró clausurar, el pasado viernes, la obra, debido al desmonte que había fuera de la vivienda. No obstante, señalan que la empresa tendría documentos del permiso que estaría en proceso de trámite ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.