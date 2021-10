Tumbes ya vacuna a mayores de 65 años con tercera dosis contra la COVID-19

La región de Tumbes hizo oficial el inicio de la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo a la población mayor de 65 años, jornada que inició este jueves 28 de octubre y se extenderá hasta el domingo 31. Se han dispuesto 15 puntos de vacunación para tal fin.

Los vacunatorios son : I. E. José Lishner, Inabif (Pampa Grande), Colegio María Auxiliadora (Andrés Araujo), I. E. Fermina Campaña, Salón Comuna de la Municipalidad de Puerto Pizarro, Colegio Sifredo Zúñiga (Contralmirante Villar), C. S. Cancas, Colegio Nacional Mixto de Zarumilla, Complejo Fronterizo de Aguas Verdes, C. S. Matapalo, C. S. Papayal, C. S. San Juan de la Virgen, C. S. La Cruz, C. S. San Jacinto y C. S. Pampas de Hospital.

Lista de vacunatorios en Tumbes. Foto: Diresa

La nueva campaña comenzó a las 8.00 a. m. de este jueves y se extenderá hasta las 5.00 p. m. De igual modo será para los días siguientes.

Por otro lado, la Dirección Regional de Salud (Diresa) dispuso que el personal encargado de la inmunización se desplace casa por casa con el objetivo de llegar al mayor número de personas posible.