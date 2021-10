SMP: delincuentes son capturados gracias al GPS de la moto robada

Con información de Raúl Egusquiza/ URPI-LR.

Aproximadamente a las 8.30 p. m. de este martes 26 de octubre, dos delincuentes armados interceptaron a un repartidor de gas para despojarlo de su motocicleta cuando se disponía a realizar un reparto por el Jirón Álvarez Tomas, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

Los hampones, identificados como Gino Willy Chávez Sánchez (20) y Paul Granda Fernández (25), esperaron que la víctima salga del local donde trabajaba para poder encañonarlo y llevarse el vehículo menor de placa 0404-KB, junto a los balones que estaban destinados al reparto domiciliario.

“Los delincuentes estaban sin mascarilla al aire libre, yo los pude reconocer. Me amenazaron, me dijeron que si no les daba la moto, me iban a matar y si me movía, igual me mataban”, detalló la víctima a La República.

Al perpetuar el robo, los delincuentes huyeron con dirección hacia la avenida Felipe Sazone. Al llegar a la cuadra 38, se escondieron en uno de sus domicilios; sin embargo, no contaron con que la moto tenía un GPS que estaba marcando todo el recorrido.

El repartidor de gas acudió a la comisaría de Condevilla para hacer la denuncia correspondiente y la PNP se puso en contacto con la empresa afectada, que les detalló que la moto robada tenía un sistema de rastreo. En ese momento, la Policía montó un operativo hacia el lugar mapeado.

Al llegar al punto, se apreció que dos sujetos salían de una vivienda y al percatarse de la presencia policial, volvieron a ingresar a la casa.

Los agentes de la PNP se acercaron al domicilio y la propietaria les negó el ingreso y sostuvo que los sujetos no se encontraban en el interior. Sin embargo, al oír ruidos extraños en el techo de la vivienda, los efectivos ingresaron a la fuerza.

Según se supo, ambos delincuentes pertenecen a la organización delictiva, Los Gatilleros de Sazone, que siembra el terror en la zona norte de la capital.