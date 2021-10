La Libertad: buscan vacunar al 85% de población para reducir riesgo de tercera ola

El Comando Operativo COVID-19 de La Libertad señaló en su reunión de este lunes 25 de octubre, que, si se quiere disminuir la posibilidad de una tercera ola del coronavirus, se debe vacunar al 85% de la población en riesgo con segunda dosis, principalmente a los mayores de 60 años.

El grupo de trabajo evaluó las últimas acciones, avances y problemas encontrados en este proceso de inmunización en el que 73% de la población mayor de 18 años ya ha recibido primera dosis, y con segunda dosis hay un 64%.

El decano del Colegio Médico de La Libertad, Wilmar Gutiérrez, manifestó que la aplicación de vacunas está ayudando, pero no es suficiente. “Hay que alcanzar la inmunidad de rebaño llegando al 85%. Así, la probabilidad de una tercera sola será mucho menor o sus efectos de menor impacto mortal. Si llegamos al 90%, quizá no haya tercera ola de la COVID-19″, expresó.

El galeno advirtió que puede que no estemos muy lejos de la tercera ola, pero no podemos relajar nuestras medidas de protección y prevención, exhortando a los médicos que aún no reciben su tercera dosis a hacerlo lo antes posible.

“Todas las vacunas que se están usando en el país están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y son efectivas. Estas vacunas fueron probadas y es evidente su eficacia y seguridad”, refirió Wilmar Gutiérrez. Por su parte, la titular de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad (Geresa-LL), Kerstyn Morote García, detalló que hasta el momento en la región se ha reportado 71 casos de la variante Delta.