Mujer denuncia haber recibido maltrato físico en clínica de reposo tras perder a su bebé

Belissa Sighuas denunció haber recibido agresiones físicas en la Clínica de Reposo Baltazar - Caravedo, ubicada en Chorrillos. Ella había acudido hasta el centro médico especializado en tratamiento psiquiátrico para recuperarse tras haber perdido a su bebé. Según su testimonio, lo que encontró fue solo un calvario. “Me han tratado como un animal”, señaló la mujer entre lágrimas.

La comunicadora y presentadora de televisión detalló lo sucedido a través de su cuenta personal de Instagram. Las imágenes, además de recoger las graves acusaciones, también evidenciaron las marcas de golpe que quedaron en su pecho.

Según lo que Sighuas narra, ella llegó hasta el centro médico para aliviar el difícil momento que aún atraviesa. “Supuestamente fui allí para estar tranquila, para poder reposar, después de lo que había pasado”, indicó en sus redes sociales. “Solamente quería estar en paz y en tranquilidad”, añadió.

La mujer publicó un breve comunicado donde informa su alejamiento de las redes sociales hasta recuperarse. Foto: captura de Instagram

“¡No me dieron nada de tranquilidad! Quería una casa de reposo y nunca lo conseguí. Nunca”, afirmó la denunciante. Además, señaló que el episodio de violencia la ha hecho sentirse peor y ha ocasionado que se ponga más triste de lo que ya estaba.

“Lo único que hicieron fue agredirme, amarrarme de pies, de cabeza y de pecho, para poder dormir supuestamente”, precisó. Sobre esto, la mujer se preguntó qué tipo de paz le podría generar esta clase de proceder a una persona que ha sufrido una pérdida.

“Lo único que pedí fue comunicarme con mi hermana y no me dejaron. Por no quererme dar el celular me empujaron en la cama y me amarraron y me golpearon. Ni siquiera me dieron mis cosas para poderme bañar”, recalcó.

PUEDES VER: Agresiones en instituciones para mujeres gestionadas por religiosos son investigadas en Irlanda

En otro momento del material grabado, Belissa hizo un llamado a los familiares de personas que tengan problemas de salud mental. “Nunca los lleven a ese lugar. ¡Jamás! Porque van a salir peor de lo que están”, instó.