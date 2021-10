EsSalud pagó por obra que no se realizó en hospital Edmundo Escomel en Arequipa

De acuerdo a la Contraloría General de la República, en las obras de mantenimiento del área de emergencia del Hospital I Edmundo Escomel de EsSalud ubicado en el distrito de Paucarpata en Arequipa, se cometieron irregularidades que significaron al Estado un perjuicio económico de 1.082.281 soles.

Según el informe, durante el periodo del 1 de abril del 2019 al 30 de abril del 2021, se habrían cometido las presuntas irregularidades. Además, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 9 funcionarios y exfuncionarios de la Red Asistencial de EsSalud. Entre ellos figura el actual gerente de la red Edilberto Salazar Zender. A él lo cuestionan por no haber supervisado que se cumpliera el contrato.

Irregular

Entre los hallazgos figura que la entidad pagó al Consorcio XMS, 655 701 soles por trabajos no ejecutados y no se le aplicó penalidades por S/ 141 950 por el incumplimiento del plazo establecido en el contrato.

Además, se le otorgó un adicional del 25% por S/ 342 315 para la ejecución de trabajos que no estaban considerados en el contrato principal. El expediente y el plazo adicional de 60 días fue aprobado por el supervisor pese a no tener facultades, situación que generó penalidades no aplicadas por S/ 34 232.

EsSalud contrató a una segunda empresa denominada Riofer S.R.L. para culminar el mantenimiento. No obstante, se consideraron metrados de partidas ya ejecutadas y pagadas al consorcio XMS por un monto de 250 398 soles.

El plazo de ejecución de toda la obra era de 180 días calendario. El contrato fue firmado el 1 de abril del 2019. A la fecha han pasado 30 meses.

En su informe Contraloría solicita que se inicie procesos administrativos y judiciales a los implicados en las irregularidades.