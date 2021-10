Lambayeque: cuestionan ejecución de condena efectiva contra Willy Serrato por colusión

La condena de tres años de prisión efectiva contra el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Olmos (región Lambayeque), Willy Serrato Puse, no tiene carácter de firme y no está consentida, y podría revocarse. Así lo manifestó en una conferencia de prensa su abogado Walter Torres Vera.

Como se recuerda, el juez Gerardo Gálvez, del Juzgado Unipersonal Penal Transitorio de Chiclayo, ordenó a la Oficina de la Policía Judicial registrar y disponer la ubicación y captura de Serrato Puse por haber sido sentenciado a pena efectiva por el delito de colusión.

De esta manera, el último martes 12 de octubre, los policías llegaron hasta la vivienda de Serrato con la finalidad de detenerlo. Él también viene cumpliendo arresto domiciliario por el caso Los Faenones de Olmos, desde junio del 2020.

“El señor Willy Serrato ha sido condenado en primera instancia donde el juez ha determinado que sea efectiva. Lo que nosotros cuestionamos es que la sentencia no es firme y el condenado no tenía ninguna medida restrictiva por este caso que viene del año 2010. Para ejecutar provisionalmente una condena que no está firme, es decir, que todavía puede ser revisada (segunda instancia), el sentenciado debería estar con alguna medida como es la prisión preventiva”, comentó Torres Vera a La República.

En esa línea, Walter Torres citó la casación n.° 545-2020, de la Corte Suprema, donde se señala que los jueces no pueden ejecutar una sentencia de primera instancia hasta que no exista un fundamento respecto a un peligro de fuga por parte del condenado.

“En el caso de Willy Serrato era imposible que se acredite peligro de fuga, pues venía cumpliendo arresto domiciliario hasta el año 2022. Pedimos que se suspenda la ejecución de la sentencia hasta que un juzgado superior revise nuevamente la condena. Queremos que se revise si la condena de primera instancia se ajusta al derecho”, mencionó el letrado.

En otro momento, el abogado precisó que la exautoridad edil de Olmos se encuentra internada en una clínica privada, tras presentar complicaciones en su estado de salud.

“Su estado de salud es muy complicado con enfermedades que ya han sido detectadas en el 2020. Aquí no hay ninguna estrategia para interferir en la decisión del juzgado. Esperamos su recuperación”, subrayó.