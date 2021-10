Realizan trabajos de investigación en arándanos silvestres en la región Amazonas

Investigadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), a través del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES), realizan trabajos de exploración que permitan promover la futura domesticación y comercialización de los arándanos silvestres de la región Amazonas, con la finalidad de conservar el germoplasma y la diversidad de estos frutos.

Representantes de la UNTRM, mediante de una nota de prensa, informaron que las investigaciones, además de facilitar la regeneración y propagación de nuevas plantas, pretenden estudiar su posterior uso comercial y contribuir a la gestión sostenible de la agrobiodiversidad, debido a que estos frutos son cada vez más populares en el consumo de las personas, por ser una fuente de compuestos bioactivos con efectos beneficiosos para la salud humana.

PUEDES VER Entregan 8.343 laptops a escolares de 130 instituciones educativas de la región Amazonas

Indicaron que el INDES-CES y su equipo de investigadores han realizado el estudio de diferentes variedades de estos frutos nativos, para evaluar el efecto del ácido indol-3-butírico (IBA) en el enraizamiento de cinco accesiones silvestres de arándano (HCHA-262, HCHA-271, HCHA-283, HCHA-286 y HCHA- 290), obtenidos de poblaciones naturales de la provincia de Chachapoyas, región Amazonas.

Plantas de arándanos silvestres de Amazonas son estudiadas en la UNTRM a través del INDES-CES. Foto: UNTRM.

“Este estudio ha sido publicado en la revista científica Acta Agrobotánica: Rooting of Wild Blueberry (Vacciniumspp.) Cuttings From the Peruvian Northeast″, finalizaron.