SMP: sujeto detenido en pleno intento de feminicidio fue dejado en libertad por falta de pruebas

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

La mañana del último martes 12 de octubre un hombre intentó asfixiar a su expareja al interior de su vivienda ubicada en el jirón Constantino Bayle 3260, urbanización Condevilla, en el distrito de San Martín de Porres.

Los vecinos se dieron cuenta y llamaron a la central policial para pedir ayuda y rescatar a la víctima. “Al momento de ingresar efectivamente el agresor se encontraba allí, pero se negaba a dejar que la señora abra la puerta para dejarnos ingresar, por eso es que la Policía ha tenido que forzar la puerta para poder ingresar”, dijo Samuel Peralta Campos jefe de la División Norte 3.

El agresor de la víctima de 26 años fue identificado como Emilio Javier Reategui Salas (29). Ella relató que en ese momento pensó que perdería la vida.

“Él me asfixió boca abajo, me tenía allí por un rato hasta que sentía que ya no respiraba, traté de soltarme hasta que llegaron los efectivos”, relató Verónica. La mujer indica que no es la primera vez que Emilio Reategui la agrede y que aquella mañana logró ingresar a su vivienda luego de sacarle duplicado a la chapa de su vivienda cuando ella había salido.

“Si no fuera por un vecino que ha estado limpiando afuera no llamaban al patrullero y tal vez me mataba. Él es agresivo porque él consume, siempre ha sido agresivo y tiene varias denuncias en la comisaría”, agregó la víctima.

Pese a la gran labor de la Policía por detener al agresor, Silvia Guerra Pinedo, fiscal adjunta del Segundo Despacho Especializado en Violencia contra la Mujer de Condevilla, ha dictado libertad para el agresor por falta de pruebas.

La víctima de intento de feminicidio pide que su caso no quede impune y metan preso a su agresor, dado que al quedar en libertad él intentaría asesinarla.