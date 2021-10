Arequipa: sentencian a tres exfuncionarios de la Gerencia Regional de Trabajo

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa impuso sentencia contra t res exfuncionarios de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa. Los investigados son señalados como autores del delito de peculado al presuntamente haberse apropiado de S/ 62.000 de dicha institución.

A Reynier Jimn Luque Vásquez se le impuso la pena privativa de la libertad de cuatro años con carácter de efectiva convertida a 208 jornadas de prestación de servicios la comunidad, mientras que a Carol Brigida Álvarez Gómez y Silvana Yubiza Rubí Málaga Flores se les impuso la pena privativa de la libertad de tres años y tres meses suspendida en el plazo de dos años y seis meses.

De acuerdo al Ministerio Público, entre el 2010 y 2011, Luque Vásquez se desempeñaba como administrador de esta entidad, Álvarez Gómez como encargada de la oficina de Contabilidad y área de Presupuesto. En tanto, Málaga Flores fue contratada para realizar labores de apoyo a las áreas anteriormente mencionadas.

Al parecer, esta última obvió todos los procedimientos correspondientes (requerimiento, aprobación, etc.) para, de manera sistemática y sin sustento alguno, realizar traslado de sumas de dinero de las cuentas bancarias de la entidad regional a su cuenta personal, mediante cartas de orden electrónicas, habiendo efectuado mediante el SIAF el compromiso y devengado por diferentes conceptos ascendentes a la suma de S/ 38.112.

Los giros mediante carta de orden electrónica fueron autorizados con las claves o firmas electrónicas del administrador y la secretaria de dicha entidad, quienes eran los encargados del manejo de las cuentas bancarias de la Gerencia Regional de Trabajo. La suma de dinero fue cobrada por la imputada. De similar forma, se comprobó que Silvana Málaga actuó por un monto de S/ 24.000.

Los desembolsos de dinero efectuados a favor de las referidas imputadas no cumplieron las finalidades públicas para las cuales supuestamente fueron destinados . Tras el informe emitido por el área de Tesorería de fecha 16 de agosto de2016, se advirtió que no se encontraron documentos sustentatorios por los conceptos supuestamente pagados, apropiándose así de dinero que no les correspondía. Luego, dicho monto fue devuelto por las acusadas.

En juicio oral, la fiscal provincial Madeleine Córdova Iriarte acreditó ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa, la responsabilidad penal de los acusados al haber infringido su deber funcional y, por ende, haber ocasionado un daño y disminución en el patrimonio del Estado.

Luque Vásquez deberá, además, pagar como reparación civil la suma de S/ 12.123 a favor de la Gerencia Regional de Trabajo, mientras que Álvarez Gómez la suma de S/ 6.23 soles y Málaga Flores el monto de S/3.000 soles. Asimismo, se les inhabilitó ocupar cargos públicos por el tiempo que dure su sentencia.