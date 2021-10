Surco: delincuentes ingresan a departamento y roban más de S/ 20.000

Un grupo de ladrones ingresó a un departamento ubicado en Surco a plena luz del día y robaron objetos de valor, como tablets, laptops y televisores, además de dinero en efectivo. La dueña de la vivienda indicó que el monto de lo sustraído supera los 20.000 soles.

“Aquí estaba la mayoría de cosas, se han llevado mi televisor. Han tenido tiempo de desarmar todo”, dijo indignada la dueña.

Según fuentes policiales, los sujetos demoraron una hora y media para ingresar a la vivienda y llevarse todo lo que encontraron a su paso.

“Entré, abrí con mi llave y ya se habían llevado todo. En mi laptop está toda la información que utilizo para estudiar, la próxima semana comienzan mis exámenes, cómo voy a presentar mis trabajos si todo estaba ahí”, indicó.

Los delincuentes no forzaron las puertas del edificio y solo manipularon la puerta del departamento, además golpearon a las mascotas de la casa.

“La puerta del edificio se abre con intercomunicador, me deben haber visto salir. O quizás entraron ahí mismo, mis vecinos dicen que no han visto nada, no han visto cómo sacaron mis cosas. Mis perros estaban golpeados a un costado”, aseveró la joven.

La investigación está a cargo de la comisaría de Sagitario y podría tardar dos meses. La dueña pide celeridad en las indagaciones y que la Municipalidad de Surco le proporcione las imágenes de cámaras de seguridad para pode reconocer a los hampones.

Asimismo, los vecinos señalaron que la zona se ha convertido en tierra de nadie y pidieron mayor seguridad.