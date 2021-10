Piura: municipio separa y abre investigación a regidor acusado de acoso

El Consejo Municipal del distrito de Ignacio Escudero, en la provincia de Sullana, acordó suspender por 15 días al regidor Andy Távara Rojas, acusado de realizar hostigamiento a una trabajadora de la comuna.

A través del Acuerdo de Consejo 013-2021, los concejales dieron por firme y consentida la suspensión contra el funcionario, así como la derivación del informe de investigación hacia las entidades correspondientes para que tomen sus propias acciones.

Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación contra el regidor por el presunto delito de abuso de autoridad y acoso sexual en agravio de una trabajadora del municipio y por el delito de usurpación de funciones en agravio de otra empleada.

De acuerdo a la denuncia, el acusado habría maltratado verbalmente a las trabajadoras del municipio, y hasta habría solicitado mantener relaciones sexuales con ellas, a través de mensajes de WhatsApp.

En respuesta, el concejal Andy Távara rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que todo se trata de una confabulación por parte del alcalde y sus trabajadores de confianza, para separarlo del cargo.

“Desde que inicié la gestión me he propuesto fiscalizar todo lo que me parece irregular, y eso no le gusta al alcalde. Por eso me quieren fuera. A la trabajadora agraviada yo la conocí en tiempo atrás, y me sorprendió que actuara de esa manera en mi contra”, sostuvo.