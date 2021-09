15 colegios cobraron excesos de casi tres millones de soles en pensiones de 2020, estima Indecopi

Un total de 15 colegios de Lima, Pasco, Cusco, Huánuco, Callao, Trujillo, Piura y Huamanga habrían cobrado un exceso de tres millones de soles en pensiones escolares durante el 2020. De acuerdo con Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la suma es de 2 984 143 de soles.

Por medio de un comunicado, la entidad informó que las escuelas no brindaron información veraz sobre los costos del servicio educativo, así como tampoco indicaron a los padres y madres de familia que no se realizarían determinados gastos.

“Entre los criterios utilizados, se seleccionó a los colegios más reportados por la ciudadanía en cada región del país, a los que tienen mayor cantidad de estudiantes, así como aquellos colegios que fueron reportados por el Ministerio de Educación”, expresó el actual titular de la cartera, Julián Palacín.

PUEDES VER: Ricardo Cuenca niega que su gestión no haya acelerado el retorno a clases semipresenciales

Asimismo, precisó que algunos casos fueron derivados a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Entre ellos, 36 centros educativos con grado de informalidad, como quien ofrece servicio educativo no ha sido autorizado por el Ministerio de Educación, local sin licencia; 13 colegios no dieron declaración jurada a sus consumidores; y 4 colegios no habrían informado la Declaración Jurada de manera completa.

Finalmente, la Dirección de Fiscalización de Indecopi detalló que 4 colegios ya no prestaban el servicio educativo.

Video recomendado