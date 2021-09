Joven que sufre de asma denuncia suplantación en vacunación

Sebastián Passuni Rivero, de 26 años, es el joven que denunció que, cuando fue a su local de vacunación para recibir su primera dosis contra el coronavirus (COVID-19), el personal médico le informó que figuraba como inmunizado.

De acuerdo a su testimonio, difundido por América Noticias, el reciente miércoles 15 de septiembre acudió a un vacunatorio en Lima, pero que la enfermera que lo atendió le respondió que, de acuerdo al registro, él ya había recibido su primera dosis dos días antes en la institución educativa José Basadre, en el distrito Florencia de Mora, en La Libertad.

“Les pedí que me dieran una solución, (...) pero luego me dijeron que ellos no iban a poder hacer absolutamente nada, que ponga mi denuncia y que vaya a hablar con el Ministerio de Salud (Minsa)”, narró.

Según expresó, esperó por meses que se incluyan a jóvenes de su edad en los grupos de vacunación y que ahora, con lo ocurrido, se siente preocupado, ya que sufre de asma.

“Esto me parece gravísimo porque atentan contra mi persona. Soy alguien que ha esperado su fecha, esperé meses de meses para irme a vacunar”, agregó.

De acuerdo al noticiario televisivo, personal del Minsa respondió que este tipo de situaciones se dan por errores en la digitación de los números del Documento Nacional de Identidad (DNI), y que se comunicarán con el joven afectado para que sea vacunado en la brevedad posible.