Chorrillos: falso cliente asalta a empresario tras contactarlo y citarlo por Facebook

Un hombre dedicado al comercio electrónico denunció haber sufrido un cuantioso robo por parte de un malhechor que se hizo pasar como cliente. El hecho ocurrió el pasado 26 de agosto en Chorrillos, pero la víctima recién expone su caso debido a que aún no encuentra al responsable.

El agraviado contó a 24 Horas que fue contactado por redes sociales por un perfil de nombre Adriana Meléndez Silva, quien le consultó por una consola de Play Station 5. Tras coordinar, el empresario quedó en ir a entregarle el pedido a su casa.

“Esta persona nos contactó de manera online, por Facebook, directamente a nuestra página y nos hizo la compra por ese medio. (...) Tuve la sospecha de algo, le pregunté y le dije: ‘Mándame una foto de tu casa para saber la ubicación’. Pero me dijo que no. Bueno, y como siempre hacemos ese tipo de ventas y mirando que la zona no era tan peligrosa, accedimos a traerlo de todas maneras”, comentó a 24 Horas.

El agraviado llegó junto a su esposa a la calle Manuel Raygada, donde poco después fueron interceptados por un encapuchado que les quitó dos consolas Play Station 5, una de las cuales debían enviar a provincia a otro cliente, y sus celulares de alta gama. Todo estaba valorizado en más de S/ 12.000 .

“Se acercó una persona por la puerta de acá corriendo directamente hacia nosotros y nos apuntó el rostro, a mí y a mi esposa. Ya no pude hacer nada, así que tuve que darle los objetos”, contó.

La cámara de seguridad de una vivienda captó al delincuente ingresando a la calle con las manos vacías y saliendo minutos después con los paquetes. Se subió a un auto plateado que huyó con dirección a la avenida Las Gaviotas. Su rostro no se logra visualizar debido a que llevaba la capucha.

Tras el robo, el hombre asegura que solicitó los videos de vigilancia del distrito, pero la Municipalidad de Chorrillos le dio una respuesta negativa al argumentar que todas las cámaras de esa zona se encuentran en mantenimiento.

El comerciante pide ayuda a las autoridades para identificar al malhechor y así intentar recuperar sus pertenencias, ya que el robo le ha afectado económicamente, según dijo.

“Estamos viendo de alguna manera solicitar un préstamo al banco porque, si no, estaríamos a punto de cerrar la empresa. No tenemos capital ahora, se llevaron justamente nuestro capital más fuerte”, indicó.