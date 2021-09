VES: buscan a mujer de 52 años que padece de movimiento corporal involuntario

Con información de Mary Luz Aranda / URPI - LR

Una familia se encuentra en la búsqueda de una madre de familia que desapareció luego de salir sola de su domicilio, ubicado en el sector 2 Grupo 19, en Villa El Salvador, el último viernes 10 de setiembre cerca a las 10.40 p. m.

De acuerdo a sus parientes, Maribel Pérez Medina (52), quien padece de una enfermedad hereditaria que le origina movimientos involuntarios en todo el cuerpo, estaba bajo el cuidado de sus dos últimos hijos.

“Las cámaras de seguridad de una vecina demuestran que mi mamá sale con bolsas que posiblemente sean prendas de vestir, ya que al revisar su cuarto faltaban muchas de sus ropas. Ella no tiene amistades y lo más cercano que tiene somos nosotros, su familia”, contó su hija Lizbeth Samudio Pérez.

Al notar su ausencia por la madrugada, los familiares salieron en su búsqueda por los alrededores del inmueble, pero no la encontraron. Según contaron, la señora Maribel desarrolló la misma enfermedad que su padre, quien desapareció cuando ella era adolescente y nunca lo volvió a ver.

“A mi mamá no le gustaba usar el celular y no tenía dinero porque teníamos miedo que ocurra lo mismo que con mi abuelo, quien salió a comprar y no regresó. Nunca se supo sobre él desde hace tres décadas”, dijo la joven.

La familia describe a la señora Maribel como una persona de tez trigueña, cabello corto negro, labios delgados, contextura delgada y 1,55 m. de estatura. Si usted tiene información sobre su paradero, comuníquese a los teléfonos celulares 934 067 534 o 936 587 924.