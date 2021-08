Arequipa: EsSalud no paga cremaciones y familiares no pueden recoger cenizas

Personas de luto conversan en la capilla del crematorio Paxis, ubicada en medio de chacras del distrito de Hunter en Arequipa. Son familiares que esperan la entrega de cenizas de un pariente caído. Semanas atrás vino aquí una mujer a reclamar los restos de su familiar. Paxis no puede entregarlas. La Red Asistencial Arequipa de EsSalud mantiene una deuda con el crematorio.

Al igual que la mujer, hay otros parientes que podrían obtener la misma respuesta. Se trata de 20 urnas con cenizas de otros fallecidos por coronavirus. Están en custodia de la empresa. La representante de Paxis, Roxana Benavente, confirmó la deuda. Se tratan de 167 incineraciones no canceladas por Covid-19 que equivalen a un total de S/ 467 600. El adeudo es por una cremación pendiente de 2020 y 166 de este año.

Cuando inició la emergencia por la pandemia, marzo del 2020, era obligatorio incinerar a un fallecido por coronavirus, incluso aunque sea sospechoso. No se podía enterrar. Por ello, el Seguro Social llegó a un acuerdo con Paxis, que en ese momento era el único crematorio de la ciudad. “Nos llamaron y nosotros les dijimos (a EsSalud) que somos una microempresa y que necesitamos que paguen al contado”, relata Benavente.

En mayo 2020, la Oficina de Adquisiciones de EsSalud envía los primeros términos de referencia para regularizar el servicio con duración de 90 días. La empresaria indica que empezaron a pagar cada 15 días y luego demoraron cada vez más. En junio y julio del 2020, en el pico más alto del COVID-19, se realizaban 10 a más cremaciones por día. “Nos enviaban a cualquier hora. A las 5 de la mañana querían que abriéramos y nosotros lo hemos estado haciendo”.

Aunque con atrasos, EsSalud pagó las cerca de 300 cremaciones del 2020. Pero los problemas inician al siguiente año. Los servicios de enero a junio no fueron cancelados. En mayo 2021, EsSalud envía los términos de referencia y un posible contrato por una cantidad de aproximada de 400 cremaciones. Sin embargo, el escrito señalaba cumplir también servicios funerarios. “No recojo los cuerpos (…) Llamé a Logística y me dijeron que se habían equivocado y que lo corregirían. Hasta ahora (agosto) no me responden”.

La deuda ha sido confirmada por el jefe de Oficina de Adquisiciones de EsSalud, Yuri Conti. “Estamos haciendo las gestiones presupuestales para honrarla”.

No es la única empresa con que tiene estos inconvenientes. Conti afirmó que con el crematorio de Parque La Esperanza también tienen pagos atrasados. “Están en la misma situación (Parque la Esperanza). A ellos se les debe menos, pero los hemos avanzado con la deuda y les hemos cubierto 100 mil soles”.

Acotó que cuando les envíen el dinero de la central, pagarán.

Paxis dejó de cremar para EsSalud desde junio. Benavente advierte que incluso funcionarios manifestaron que no debía hacerlo al no haber un contrato. “Tengo urnas, pero lastimosamente no las puedo entregar por este problema”, indicó.