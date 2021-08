Cusco: detienen a trabajadores que denunciaron robo de casi S/ 4 millones

La Policía detuvo a los trabajadores de la empresa Hermes que denunciaron haber sido víctimas de robo agravado y que los delincuentes les arrebataron cerca de 4 millones de soles que llevaban en el camión blindado. La razón fue que que cada uno sostiene una versión que no coincide con la de sus compañeros.

Al respecto, el jefe de la VII Macro Región Policial de Cusco, general PNP Javier Ríos Tiravanti, precisó que el hecho delictivo registrado el martes en la ruta Cusco – Quillabamba (La Convención) ya está en investigación y que se manejan varias hipótesis, pero precisó que la que más fuerza tiene es la que sostiene que estas personas estarían involucradas.

“Todos están detenidos porque entre ellos no coincide la versión de los hechos. Hay serias incongruencias e imprecisiones que nos llevan a nosotros a dudar de la veracidad de que se haya producido un robo agravado, como lo están denunciando”, indicó el jefe policial en declaraciones a la prensa.

También explicó que una empresa que hace este tipo de servicios cuenta con todas las medidas de seguridad y se rige por protocolos.

“El vehículo es monitoreado por GPS, tiene cámaras al interno y hacia afuera. Lo que dicen estos señores es que un vehículo particular los cerró, pregunta: ¿un vehículo particular puede cerrar a un vehículo blindado? Eso no es creíble”, sostuvo.

José Pazo Hancco, Claudio Huaytany Arriola y Hilder Pereyra Carazas permanecen detenidos. En tanto. Rubén Lozano Salazar, quien presenta una herida de bala en el brazo izquierdo, fue referido al Hospital Adolfo Guevara Velasco – EsSalud Cusco.