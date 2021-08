Áncash: 43.000 ciudadanos aún no reciben segunda dosis contra la COVID-19

La mañana del miércoles 25 de agosto, llegaron 54 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 a la región Áncash. Por tanto, la Dirección Regional de Salud (Diresa) anunció un nuevo cronograma de vacunación para este fin de semana.

El titular de la entidad sanitaria, Guillermo de la Cruz Morales, sostuvo que, el sábado 28 y domingo 29 de agosto, se llevará a cabo un vacunatón para cerrar brechas de segunda dosis en la población de 49 años a más.

Asimismo, se continuará con la inmunización de la primera dosis a las personas del grupo etario entre los 40 a 48 años.

Las actividades se realizarán en los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote, Huaraz, Independencia, Coishco, Yungay, Chavín, Caraz, Carhuaz, Recuay, Huarmey, Buena Vista, San Marcos, Huari, San Luis, Ranrahirca, Comandante Noel, Casma y Mancos.

Brechas por cubrir

En tanto, de la Cruz Morales manifestó que 43.000 ciudadanos de la región Áncash aún no reciben la segunda dosis que exige el esquema de vacunación para estar protegidos contra el nuevo coronavirus.

No obstante, precisó que durante las últimas semanas se ha reducido la cantidad de personas que no ha retornado por su segunda dosis. “Hemos pasado de 73.000 a 43.000 que aún no tienen la segunda dosis”, añadió.

Además, subrayó que Áncash requiere unas 190.000 dosis para completar la vacunación de personas mayores de 40 años, así como a los adultos de las zonas rurales.

