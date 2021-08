Puno. Jorge Raúl Sotomayor Perales, sentenciado a cinco años de cárcel e inhabilitado por pedir una coima cuando era catedrático de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, se mantendrá como jefe de la Unidad de Empadronamiento (Sisfoh) del municipio de San Román- Juliaca.

El municipio calcetero informó que su caso aún está pendiente de apelación en segunda instancia. Afirmaron que si se confirma su condena de todos modos va tener que ser retirado.

Se informó que la inhabilitación no está en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, y por ende formalmente no habría nada que le impida ejercer su labor.

Jorge Raúl Sotomayor indicó a la República que no se pronunciará mientras no exista pronunciamiento definitivo del Poder Judicial. Regidores de oposición exigen su salida del cargo porque no garantiza transparencia por sus antecedentes.