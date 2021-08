Este domingo 22 de agosto, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó que se llevará a cabo la tercera Vacunatón en su gestión la próxima semana.

En declaraciones para Canal N, Cevallos Flores aseveró que el suministro de dosis contra la COVID-19 está asegurado e instó a las personas a acudir a los centros de vacunación a recibir la primera inyección o completar el esquema de inmunización.

“¿La ciudadanía qué es lo que pide? Vacunas. Ahora están las vacunas, hay que venir a vacunarse. No esperar si me vacuno después. Está claro que van a venir vacunas, también está claro que tenemos asegurado el Vacunatón de la semana que viene , pero no tenemos que confiarnos, hay que venir a vacunarnos lo más pronto posible”, indicó el excongresista desde el Campo de Marte, donde supervisó la quinta Vacunatón.

En relación a la inclusión de la población de 36 y 37 años en la próxima jornada ininterrumpida de inoculación, el titular del Minsa precisó que el comunicado oficial se realizará el próximo martes.