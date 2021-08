Durante una entrevista, Mario Carhuapoma, titular de EsSalud, precisó que se desconoce el momento en el que las personas que aún no tienen la primera dosis contra el nuevo coronavirus deberán acudir a recibirla.

“ Aquellos que no han logrado vacunarse, teniendo la programación de sus dosis, no sabemos en qué momento le va a corresponder, porque no hay suficiente cantidad de dosis ”, dijo el alto funcionario a Canal N.

Señaló que no sabe la cantidad de vacunas que se tendrá a disposición de la ciudadanía.

“Si tiene la programación de su proceso de vacunación, participe, no pierda esa oportunidad, porque posteriormente no sabemos si va a haber mayor cantidad de vacunas o no”, señaló Carhuapoma.

El presidente ejecutivo de EsSalud sostuvo que la demanda en la adquisición de dosis contra el Sars-CoV-2 es alta, por lo que se estaría gestionando que los laboratorios que las producen brinden sus fórmulas para que la producción pueda ser mayor.

“En el mundo hay altísima demanda de vacunas y poca oferta. Esto es por una cuestión de propiedad intelectual. Sería excelente que las licencias de estas trasnacionales puedan servir para que otros laboratorios produzcan las dosis”, manifestó.

Minsa: Perú recibe hoy un lote de un millón de dosis de Sinopharm

Hoy, 15 de agosto, el Perú recibirá 1 000 000 de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus del laboratorio chino Sinopharm. El arribo esta programado para el mediodía de este domingo en la sede del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), en el Callao.